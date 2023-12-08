"Українська команда" передала захисникам перші 10 тисяч наборів для обігріву

"10 тисяч хотпаків поїдуть у найбільш гарячі точки на різні напрямки. Разом з нашими передноворічними побажаннями для захисників", - йдеться у повідомленні.

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний подякував українцям, котрі долучилися до збору, який оголошувала "Українська команда".

"Я хочу подякувати кожному, хто долучився до збору "Української команди". Завдяки вам наші бійці будуть в теплі", - сказав Палатний.

Як повідомлялося, "Українська команда" планує забезпечити "теплими наборами" 50 тисяч бійців на передовій. В набори входять хімічні грілки, сухий душ та присипка

Також повідомлялося, що під час "дрон-марафону" було зібрано кошти майже на 300 дронів-камікадзе, які волонтери передають та привозять військовим підрозділам на гарячих напрямках.