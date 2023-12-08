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"Украинская команда" передала защитникам первые 10 тысяч наборов для обогрева

Фото: "Украинская команда" передала защитникам первые 10 тысяч наборов для обогрева (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Украинская команда передала защитникам на передовую первую партию индивидуальных наборов для обогрева, на которые донатили тысячи украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"10 тысяч хотпаков поедут в самые горячие точки на разные направления. Вместе с нашими предновогодними пожеланиями для защитников", - говорится в сообщении.

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный поблагодарил украинцев, которые присоединились к сбору, объявляемому "Украинской командой".

"Я хочу поблагодарить каждого, кто присоединился к сбору "Украинской команды". Благодаря вам наши бойцы будут в тепле", - сказал Палатный.

Как сообщалось, "Украинская команда" намерена обеспечить "теплыми наборами" 50 тысяч бойцов на передовой. В наборы входят химические грелки, сухой душ и присыпка.

Также сообщалось, что во время "дрон-марафона" были собраны средства почти на 300 дронов-камикадзе, которые волонтеры передают и привозят военным подразделениям по горячим направлениям.

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