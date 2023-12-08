"Українська команда" передала захисникам перші 10 тисяч наборів для обігріву
"Українська команда" передала захисникам на передову першу партію індивідуальних наборів для обігріву, на які донатили тисячі українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.
"10 тисяч хотпаків поїдуть у найбільш гарячі точки на різні напрямки. Разом з нашими передноворічними побажаннями для захисників", - йдеться у повідомленні.
Керівник волонтерського штабу Артур Палатний подякував українцям, котрі долучилися до збору, який оголошувала "Українська команда".
"Я хочу подякувати кожному, хто долучився до збору "Української команди". Завдяки вам наші бійці будуть в теплі", - сказав Палатний.
Як повідомлялося, "Українська команда" планує забезпечити "теплими наборами" 50 тисяч бійців на передовій. В набори входять хімічні грілки, сухий душ та присипка
Також повідомлялося, що під час "дрон-марафону" було зібрано кошти майже на 300 дронів-камікадзе, які волонтери передають та привозять військовим підрозділам на гарячих напрямках.
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