"Украинская команда" передала защитникам первые 10 тысяч наборов для обогрева

Украинская команда передала защитникам на передовую первую партию индивидуальных наборов для обогрева, на которые донатили тысячи украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"10 тысяч хотпаков поедут в самые горячие точки на разные направления. Вместе с нашими предновогодними пожеланиями для защитников", - говорится в сообщении.

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный поблагодарил украинцев, которые присоединились к сбору, объявляемому "Украинской командой".

"Я хочу поблагодарить каждого, кто присоединился к сбору "Украинской команды". Благодаря вам наши бойцы будут в тепле", - сказал Палатный.

Как сообщалось, "Украинская команда" намерена обеспечить "теплыми наборами" 50 тысяч бойцов на передовой. В наборы входят химические грелки, сухой душ и присыпка.

Также сообщалось, что во время "дрон-марафона" были собраны средства почти на 300 дронов-камикадзе, которые волонтеры передают и привозят военным подразделениям по горячим направлениям.