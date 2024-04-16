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"Українська команда" передала велику партію дронів 72-й бригаді ім. Чорних Запорожців на східний напрямок

Фото: "Українська команда" передала велику партію дронів 72-й бригаді ім. Чорних Запорожців на східний напрямок (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Волонтерський штаб "Українська команда" передаввелику партію дронів-літаків та обладнання для безпілотників бійцям 72 окремої механізованої бригаді імені Чорних Запорожців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Передали пілотам 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців велику партію літаків-камікадзе.  А також катапульту для запуску безпілотників і ретранслятор. Всього разом з вами ми відправимо на передову 200 таких літаків", - йдеться у повідомленні волонтерського штабу. 

Керівник "Української команди" Артур Палатний подякував бійцям за роботу. 

"Користуючись нагодою, хочу від усіх нас подякувати захисникам. "Чорні Запорожці" дають відсіч оркам з 2014 року. На початку повномасштабного російського вторгнення 72 бригада обороняла Київ, звільняла Бучу, Ірпінь, Гостомель та інші території Київської області. А зараз боронить Україну на сході", - розповів Палатний. 

Захисники, у свою чергу, передали слова вдячності українцям, які донатять на дрони.

"Завдяки кожному і кожній з вас і за допомогою цих літаків ми будемо кожного дня нищити ворога, наближуючи нашу перемогу", - сказав заступник командира роти ББПС 72 ОМБр на позивний "Марвел".

Збір на великі дрони-літаки продовжується.

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ВолонтериДрони