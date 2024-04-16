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"Украинская команда" передала крупную партию дронов 72-й бригаде им. Черных Запорожцев на восточное направление

Фото: "Украинская команда" передала большую партию дронов 72-й бригаде им. Черных Запорожцев на восточное направление (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал крупную партию дронов-самолетов и оборудование для беспилотников бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Передали пилотам 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев крупную партию самолетов-камикадзе. А также катапульту для запуска беспилотников и ретранслятор. Всего вместе с вами мы отправим на передовую 200 таких самолетов", - говорится в сообщении волонтерского штаба.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный поблагодарил бойцов за работу.

"Пользуясь случаем, хочу от всех нас поблагодарить защитников. "Черные Запорожцы" дают отпор оркам с 2014 года. В начале полномасштабного российского вторжения 72 бригада обороняла Киев, освобождала Бучу, Ирпень, Гостомель и другие территории Киевской области. А сейчас оборон ", – рассказал Палатный.

Защитники, в свою очередь, передали слова благодарности украинцам, которые донатят на дроны.

"Благодаря каждому и каждой из вас и с помощью этих самолетов мы будем каждый день уничтожать врага, приближая нашу победу", - сказал заместитель командира роты ББПС 72 ОМБр на позывной "Марвел".

Сбор на большие дроны-самолеты продолжается.

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