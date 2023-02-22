"Українська команда" передала розвідникам ще один позашляховик

"Передали чергове авто для наших захисників. Цей позашляховик Jeep Grand Cherokee наш волонтерський штаб придбав для розвідників. Вони, як то кажуть, очі та вуха Збройних сил. Сподіваюсь, цей автомобіль дасть можливість нашим бійцям ще краще виконувати завдання і збереже здоров’я та життя наших героїв", - зазначив Палатний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала одному з підрозділів розвідки мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Також волонтерський штаб забезпечив розвідників з групи Гюрзи 130-го батальйону територіальної оборони Києва комплектами нової форми найвищого, 7-го рівня утеплення.