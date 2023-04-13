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"Українська команда" передала паски захисникам на передову

Фото: "Українська команда" передала паски захисникам на передову (скрін з Facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Волонтери "Української команди" передали підрозділам, які боронять Україну на передовій, паски та інші подарунки до Великодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника "Української команди" Артура Палатного у Facebook.

"Великдень - це свято перемоги життя над смертю, добра над злом. Саме за це б’ються сьогодні мільйони українців, проти темної варварської сили, яка несе рабство і смерть. Підтримуємо наших захисників в їх боротьбі. "Українська команда" передала бійцям з різних підрозділів тисячі великодніх пасок та інших подарунків. Для того, щоб наші бійці відчували, що тил, люди, які живуть сьогодні у відносно мирних містах та селищах, вдячні за захист", - заявив Артур Палатний.

Нагадаємо, раніше "Українська команда" передала бійцям на найгарячіших напрямках розвідувальні дрони з тепловізорами та десятки дронів-камікадзе з "вибуховими посланнями" окупантам від українців, які збирали кошти на безпілотники.

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