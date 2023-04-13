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"Украинская команда" передала пасхи защитникам на передовую

Фото: "Украинская команда" передала пасхи защитникам на передовую (скрин с Facebook com)
Автор: Александр Мороз

Волонтеры "Украинской команды" передали подразделениям, защищающим Украину на передовой, пасхи и другие подарки к Воскресенью Господнему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя "Украинской команды" Артура Палатного в Facebook.

"Пасха - это праздник победы жизни над смертью, добра над злом. Именно за это сражаются сегодня миллионы украинцев против темной варварской силы, которая несет рабство и смерть. Поддерживаем наших защитников в их борьбе. "Украинская команда" передала бойцам из разных подразделений тысячи пасхальных куличей и других подарков. Для того, чтобы наши бойцы чувствовали, что тыл, люди, живущие сегодня в относительно мирных городах и поселках, благодарны за защиту", - заявил Артур Палатный.

Напомним, ранее "Украинская команда" передала бойцам на самых горячих направлениях разведывательные дроны с тепловизорами и десятки дронов-камикадзе с "взрывными посланиями" оккупантам от украинцев, собиравших средства на беспилотники.

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