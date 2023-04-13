ua ru
Чт, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Українська команда" передала паски захисникам на передову

Новость на русском →
Четвер 13 квітня 2023 19:33
"Українська команда" передала паски захисникам на передову Фото: "Українська команда" передала паски захисникам на передову (скрін з Facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Волонтери "Української команди" передали підрозділам, які боронять Україну на передовій, паски та інші подарунки до Великодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника "Української команди" Артура Палатного у Facebook.

"Великдень - це свято перемоги життя над смертю, добра над злом. Саме за це б’ються сьогодні мільйони українців, проти темної варварської сили, яка несе рабство і смерть. Підтримуємо наших захисників в їх боротьбі. "Українська команда" передала бійцям з різних підрозділів тисячі великодніх пасок та інших подарунків. Для того, щоб наші бійці відчували, що тил, люди, які живуть сьогодні у відносно мирних містах та селищах, вдячні за захист", - заявив Артур Палатний.

Нагадаємо, раніше "Українська команда" передала бійцям на найгарячіших напрямках розвідувальні дрони з тепловізорами та десятки дронів-камікадзе з "вибуховими посланнями" окупантам від українців, які збирали кошти на безпілотники.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пасха
NEWS
Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі МіГ-29 Україні, - ЗМІ
Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі МіГ-29 Україні, - ЗМІ
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно