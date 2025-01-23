"Українська команда" передала партію FPV-дронів підрозділу ССО "Рейнджер", - Палатний

"Передали ще одну партію FPV-дронів 6 підрозділу "Рейнджер" Сил спеціальних операцій. Вже завтра вони битимуть ворога на Курському напрямку", - написав Артур Палатний.

Він зазначив, що підрозділ "Рейнджер" створений вже під час повномасштабної війни за стандартами НАТО.

"Ці хлопці - справжні професіонали. Їх спеціалізація - розвідка та рейди у тилу ворога. Сподіваємось, завдяки цим безпілотникам операції наших спецпризначенців стануть ще більш вдалими і ефективними", - сказав під час передачі дронів керівник "Української команди".

Раніше повідомлялося, що за 1000 днів повномасштабної війни "Українська команда" передала бійцям на передову понад 2500 дронів, більш ніж 80 автівок, десятки систем Starlink, РЕБів, тепловізорів тощо.