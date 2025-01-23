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"Украинская команда" передала партию FPV-дронов подразделению ССО "Рейнджер", - Палатный

Фото: "Украинская команда" передала партию FPV-дронов подразделению ССО "Рейнджер" (пресс-служба фонда)
Автор: Сергей Новиков

"Украинская команда" передала партию дронов бойцам 6 Отдельного подразделения "Рейнджер" ССО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя волонтерского штаба Артура Палатного.

"Передали еще одну партию FPV-дронов 6 подразделению "Рейнджер" Сил специальных операций. Уже завтра они будут бить врага на Курском направлении", - написал Артур Палатный.

Он отметил, что подразделение "Рейнджер" создано уже во время полномасштабной войны по стандартам НАТО.

"Эти ребята - настоящие профессионалы. Их специализация - разведка и рейды в тылу врага. Надеемся, благодаря этим беспилотникам операции наших спецназовцев станут еще более удачными и эффективными", - сказал во время передачи дронов руководитель "Украинской команды".

Ранее сообщалось, что за 1000 дней полномасштабной войны "Украинская команда" передала бойцам на передовую более 2500 дронов, более 80 автомобилей, десятки систем Starlink, РЭБов, тепловизоров и тому подобное.

 

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