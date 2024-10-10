UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

"Українська команда" передала партію дронів-літаків бійцям батальйону "Свобода" НГУ, - Палатний

Фото: "Українська команда" передала партію дронів-літаків бійцям батальйону "Свобода" НГУ (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Волонтерський штаб "Українська команда" передав партію великих дронів-камікадзе бійцям батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника "Української команди" Артура Палатного.

"Передали ще одну партію великих дронів-камікадзе батальйону "Свобода" Нацгвардії України. Сьогодні бійці батальйону "Свобода" у дуже важких умовах б’ють орків на Сіверському напрямку", - написав Палатний.

Керівник "Української команди" відзначив бойовий дух та високу вмотивованість бійців "Свободи".

«Ці хлопці з самого початку повномасштабної війни - на найважчих ділянках фронту. Попри це, вони зберігають бойовий дух і надзвичайну вмотивованість. Впевнений, наші дрони допоможуть їм ще швидше очищати українську землю від загарбників", - підкреслив він.

Палатний також подякував українцям, які допомагали збирати на дрони.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала партію літаків-камікадзе 3 штурмовій бригаді на Харківський напрямок.

Також повідомлялося, що Володимир Кличко разом з волонтерами "Української команди» з’їздили на Донбас та привезли трьом бригадам FPV-дрони, "Мавіки", системи РЕБ та український броньовик "Кобра" вартістю 250 тисяч доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України