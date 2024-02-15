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"Українська команда" передала партію дронів групі "Гюрза"

Фото: "Українська команда" передала партію дронів групі "Гюрза" (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерський штаб "Українська команда" передав партію дронів-камікадзе та обігрівчі набори легендарному спецпідрозділу "Гюрза", який воює зараз на одному з найгарячіших напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Наші дрони-камікадзе вміють швидко зупиняти наступальний запал окупантів. Вони полегшать виконання бойових завдань нашим захисникам та збережуть життя. А обігрівчі набори захистять від холодів", - заявив керівник "Української команди" Артур Палатний.

У волонтерському штабі зазначили, що бійці підрозділу "Гюрза" у перші дні повномасштабного вторгнення захищали столицю, потім звільняли Київську та Харківську області, брали участь у боях на Бахмутському напрямку.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" разом з Володимиром Кличком привезли на передову дрони та броньовик "Кобра" для трьох підрозділів, які захищають Донбас.

Також повідомлялося, що волонтери "Української команди" зібрали обігрівчі набори майже для 100 батальйонів, які захищають Україну на різних напрямках.

Детальніше про те, як можуть розвиватися бої за місто та чи є загроза оточення Авдіївки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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БахмутволонтериДрони