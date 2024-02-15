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"Украинская команда" передала партию дронов группе "Гюрза"

Фото: "Украинская команда" передала партию дронов группе "Гюрза" (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал партию дронов-камикадзе и обогревательные наборы легендарному спецподразделению "Гюрза", которое воюет сейчас на одном из самых горячих направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Наши дроны-камикадзе умеют быстро останавливать наступательный пыл окупантов. Они облегчат выполнение боевых задач нашим защитникам и сохранят жизнь. А обогревательные наборы защитят от холодов", - заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

В волонтерском штабе отметили, что бойцы подразделения "Гюрза" в первые дни полномасштабного вторжения защищали столицу, затем увольняли Киевскую и Харьковскую области, участвовали в боях на Бахмутском направлении.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" вместе с Владимиром Кличко привезли на передовую дроны и броневик "Кобра" для трех подразделений, защищающих Донбасс.

Также сообщалось, что волонтеры "Украинской команды" собрали обогревательные наборы почти для 100 батальонов, защищающих Украину по разным направлениям.

Детальнее о том, как могут развиваться бои за город и есть ли угроза окружения Авдеевки - читайте в материале РБК-Украина.

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