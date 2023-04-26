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"Українська команда" передала на фронт дрони з нічним баченням та системи Starlink

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Середа 26 квітня 2023 20:51
"Українська команда" передала на фронт дрони з нічним баченням та системи Starlink Фото: "Українська команда" передала на фронт дрони з нічним баченням та системи Starlink (facebook com)Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на
Автор: Олександр Мороз

Волонтери "Української команди" привезли на передову у Донецькій області дрони Mavic, частина з яких оснащена приладами нічного бачення, та системи Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення штабу в Facebook.

"Повернулись з передової. Відвідали позиції 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців та 242-го батальйону 241-ї бригади у Донецькій області. Речі які ми привезли - це Starlink та дрони Mavic, більшість з яких оснащена приладами нічного бачення", - розповів керівник "Української команди" Артур Палатний.

Він відзначив, що завдяки переданій допомозі українські бійці зможуть цілодобово виконувати бойові задачі.

"Наші бійці матимуть змогу виконувати бойові завдання і вдень, і вночі, вправно коригувати артилерію та знищувати покидьків. Я впевнений, найближчим часом всі населені пункти нашої держави будуть звільнені від ворога - так звана "друга армія світу" буде тікати. Друзі, ми обов’язково переможемо! Вже перемагаємо! Слава Україні! Смерть ворогам", - наголосив Палатний.

Як повідомлялось, волонтерський штаб "Українська команда" вже зібрав майже 2 мільйони гривень на 100 дронів-камікадзе, на яких будуть написані побажання ворогам від тих, хто перерахував кошти.

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