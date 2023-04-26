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"Украинская команда" передала на фронт дроны с ночным видением и системы Starlink

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Среда 26 апреля 2023 20:51
"Украинская команда" передала на фронт дроны с ночным видением и системы Starlink Фото: "Украинская команда" передала на фронт дроны с ночным видением и системы Starlink (facebook com) Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на
Автор: Александр Мороз

Волонтеры "Украинской команды" привезли на передовую в Донецкой области дроны Mavic, часть которых оснащена приборами ночного видения, и системы Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба в Facebook.

"Вернулись с передовой. Посетили позиции 72 ОМБр им. Черных Запорожцев и 242-го батальона 241-й бригады в Донецкой области. Вещи, которые мы привезли - Starlink и дроны Mavic, большинство из которых оснащено приборами ночного видения", - рассказал руководитель Украинской команды Артур Палатный.

Он отметил, что благодаря переданной помощи украинские бойцы смогут круглосуточно выполнять боевые задачи.

"Наши бойцы смогут выполнять боевые задания и днем, и ночью, умело корректировать артиллерию и уничтожать подонков. Я уверен, в ближайшее время все населенные пункты нашего государства будут освобождены от врага - так называемая "вторая армия мира" будет убегать. Друзья, мы обязательно победим! Уже побеждаем! Слава Украине! Смерть врагам", - подчеркнул Палатный.

Как сообщалось, волонтерский штаб "Украинская команда" уже собрал почти 2 миллиона гривен на 100 дронов-камикадзе, на которых будут написаны пожелания врагам от перечисленных средств.

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