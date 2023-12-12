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"Українська команда" передала дрони-камікадзе 72 бригаді

Фото: "Українська команда" передала дрони-камікадзе 72 бригаді (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Волонтерський штаб "Українська команда" передав чергову партію дронів-камікадзе та станцію керування БПЛА бійцям 72 Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".

"Передали ще одну партію дронів-камікадзе та наземну станцію керування безпілотниками 72 бригаді імені Чорних Запорожців. Ці хлопці - справжні герої. Вони боронили Київ, звільняли Бучу та Херсон, стримували ворога під Бахмутом та Вугледаром. І зараз захищають Україну на одному з найгарячіших напрямків", - йдеться у повідомленні.

Волонтери зазначили, що раніше також поставляли цій бригаді безпілотники.

"Наш волонтерський штаб не вперше допомагає дронами "чорним запорожцям". І ми точно знаємо, що в їхніх руках наші дрони-камікадзе стануть ефективним інструментом "прискореної демобілізації" ворогів", - наголосив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що під час дрон-марафону "Українська команда" зібрала кошти на майже 300 дронів-камікадзе та 10 наземних станцій керування БПЛА.

Також повідомлялося, що волонтери "Української команди" привезли дрони-камікадзе на передову бійцям декількох підрозділів на Лиманському та Бахмутському напрямках

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