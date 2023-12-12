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"Украинская команда" передала дроны-камикадзе 72 бригаде

Фото: "Украинская команда" передала дроны-камикадзе 72 бригаде (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередную партию дронов-камикадзе и станцию управления БПЛА бойцам 72 Отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской команды".

"Передали еще одну партию дронов-камикадзе и наземную станцию управления беспилотниками 72 бригаде имени Черных Запорожцев. Эти ребята - настоящие герои. Они защищали Киев, освобождали Бучу и Херсон, сдерживали врага под Бахмутом и Угледаром. И сейчас защищают Украину на одном из самых", - говорится в сообщении.

Волонтеры отметили, что ранее также поставляли этой бригаде беспилотники.

"Наш волонтерский штаб не впервые помогает дронами "черным запорожцам". И мы точно знаем, что в их руках наши дроны-камикадзе станут эффективным инструментом "ускоренной демобилизации" врагов", - подчеркнул руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что во время дрон-марафона "Украинская команда" собрала средства почти на 300 дронов-камикадзе и 10 наземных станций управления БПЛА.

Также сообщалось, что волонтеры "Украинской команды" привезли дроны-камикадзе на передовую бойцам нескольких подразделений на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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