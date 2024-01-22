ua en ru
Пн, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Українська команда" передала десантникам понад тисячу обігрівчих наборів

Понеділок 22 січня 2024 15:11
UA EN RU
"Українська команда" передала десантникам понад тисячу обігрівчих наборів Фото: "Українська команда" передала десантникам понад тисячу обігрівчих наборів (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Волонтерський штаб "Українська команда" передав партію зігріваючих наборів бійцям 46 окремої аеромобільної бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Передали понад тисячу зігріваючих наборів 46 аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ. Це наші герої-штурмовики, які звільняли від окупантів правобережну Херсонщину, били росіян у Бахмуті та Соледарі, на Мелітопольському напрямку, а зараз тримають Мар’їнку", - йдеться у повідомленні.

Керівник "Української команди" Артур Палатний зазначив, що десантники завжди на передньому краї.

"Нехай теплі набори, які ми зібрали завдяки вашим донатам, захистять їх від холоду та наповнять енергією помсти", - наголосив Артур Палатний під час передачі допомоги.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" зібрала та передає на фронт 50 тисяч обігрівчих наборів для захисників на передовій.

Також повідомлялося, що "Українська команда" з початку широкомасштабного вторгнення росіян надала допомогу понад 150 військовим підрозділам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України волонтери
NEWS
"Не піднімемо руки догори, аби здатися": Зеленський привітав українців з Днем Соборності
"Не піднімемо руки догори, аби здатися": Зеленський привітав українців з Днем Соборності
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ