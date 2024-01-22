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"Украинская команда" передала десантникам более тысячи обогревательных наборов

Понедельник 22 января 2024 15:11
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"Украинская команда" передала десантникам более тысячи обогревательных наборов Фото: "Украинская команда" передала десантникам более тысячи обогревательных наборов (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал партию согревающих наборов бойцам 46-й отдельной аэромобильной бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Передали более тысячи согревающих наборов 46 аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск. Это наши герои-штурмовики, освобождавшие от оккупантов правобережную Херсонщину, избивали россиян в Бахмуте и Соледаре, на Мелитопольском направлении, а сейчас держат Марьи .

Руководитель Украинской команды Артур Палатный отметил, что десантники всегда на переднем крае.

"Пусть теплые наборы, которые мы собрали благодаря вашим донатам, оградят их от холода и наполнят энергией мести", - подчеркнул Артур Палатный во время передачи помощи.

Ранее сообщалось, что Украинская команда собрала и передает на фронт 50 тысяч обогревательных наборов для защитников на передовой.

Также сообщалось, что "Украинская команда" с начала широкомасштабного вторжения россиян оказала помощь более 150 военным подразделениям.

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