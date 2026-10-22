"Українська команда" передала чергову автівку розвідникам "Артану", - Палатний

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала на передову вже понад сотню автівок, 4000 дронів, 600 генераторів і зарядних станцій та інше необхідне обладнання. Загалом – майже 2000 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.

Також раніше ми повідомляли, що "Українська команда" передала спецтранспорт медикам Kraken.