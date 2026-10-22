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"Украинская команда" передала очередной автомобиль разведчикам "Артана", - Палатный

18:11 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Новиков
Артур Палатный (фото: кадр с видео)

Волонтеры "Украинской команды" закрыли необходимость спецподразделения "Артан" в микроавтобусе.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Автомобили на передовой – это надежная логистика и сохраненные жизни наших бойцов. "Украинская команда" передала спецподразделения "Артан" ГУР МО Украины микроавтобус "Мерседес", – написал Палатный.

Он отметил, что бойцы "Артана" выполняют самые сложные и рискованные задачи на разных направлениях фронта.

"Уверен, что наша с вами помощь прибавит бойцам скорости и мобильности. И сохранит жизнь и здоровье наших героев", - подчеркнул руководитель "Украинской команды".

Бойцы "Артана" поблагодарили всех украинцев, которые помогают приближать Победу.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала на передовую уже более сотни автомобилей, 4000 дронов, 600 генераторов и зарядных станций и другое необходимое оборудование. В общей сложности – почти 2000 тонн помощи более чем на полмиллиарда гривен.

Также ранее мы сообщали, что "Украинская команда" передала спецтранспорт медикам Kraken

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