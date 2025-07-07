"Українська команда" передала черговий позашляховик підрозділу КАТ 91 бригади, - Палатний
"Українська команда" передала черговий позашляховик на передову. Автівку для підрозділу КАТ 91 бригади отримав Герой України Федір Кіселар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника волонтерського штабу Артура Палатного.
"Продовжуємо забезпечувати наших захисників автомобільною технікою. Черговий позашляховик передали 91 окремій Охтирській бригаді підтримки, бійцям підрозділу КАТ", - написав Артур Палатний.
Керівник волонтерського штабу передав ключі від авто Герою України Федору Кіселару.
"Для мене велика честь - передати цю автівку Герою України Федору Кіселару. Людині, яка стала одним з символів нашої незламності і відданості Батьківщині. Після важкого поранення він знов у строю і знов б’є ворога на передовій. Впевнений, що саме такі люди тримають Україну. А ми зобов’язані підтримувати їх. Дуже сподіваюсь, що ця автівка збереже життя та здоров’я наших героїв", - сказав Палатний.
Федір Кіселар подякував за підтримку і розповів, що створений ним підрозділ КАТ побував на всіх найгарячіших ділянках фронту, а зараз б’є ворога на Запоріжжі.
Допомога ЗСУ від "Української команди"
Раніше повідомлялося, що "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення передала на передову вже понад 90 одиниць автомобільної техніки, більше 3 тисячі дронів, десятки систем РЕБ, старлінків тощо.
Зокрема, нещодавно бійці 72-ї бригади імені Чорних Запорожців отримали потужну вантажівку з гідробортом від "Української команди". Вона посилить логістичні можливості підрозділу, який захищає Дніпропетровський напрямок.
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