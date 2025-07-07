"Українська команда" передала черговий позашляховик підрозділу КАТ 91 бригади, - Палатний

"Продовжуємо забезпечувати наших захисників автомобільною технікою. Черговий позашляховик передали 91 окремій Охтирській бригаді підтримки, бійцям підрозділу КАТ", - написав Артур Палатний.

Керівник волонтерського штабу передав ключі від авто Герою України Федору Кіселару.

"Для мене велика честь - передати цю автівку Герою України Федору Кіселару. Людині, яка стала одним з символів нашої незламності і відданості Батьківщині. Після важкого поранення він знов у строю і знов б’є ворога на передовій. Впевнений, що саме такі люди тримають Україну. А ми зобов’язані підтримувати їх. Дуже сподіваюсь, що ця автівка збереже життя та здоров’я наших героїв", - сказав Палатний.

Федір Кіселар подякував за підтримку і розповів, що створений ним підрозділ КАТ побував на всіх найгарячіших ділянках фронту, а зараз б’є ворога на Запоріжжі.