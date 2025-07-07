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"Украинская команда" передала очередной внедорожник подразделению КАТ 91 бригады, - Палатный

Украина, Понедельник 07 июля 2025 15:49
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"Украинская команда" передала очередной внедорожник подразделению КАТ 91 бригады, - Палатный Фото: Артур Палатный и Федор Киселар (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

"Украинская команда" передала очередной внедорожник на передовую. Автомобиль для подразделения КАТ 91 бригады получил Герой Украины Федор Киселар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы волонтерского штаба Артура Палатного.

"Продолжаем обеспечивать наших защитников автомобильной техникой. Очередной внедорожник передали 91 отдельной Ахтырской бригаде поддержки, бойцам подразделения КАТ", - написал Артур Палатный.

Руководитель волонтерского штаба передал ключи от авто Герою Украины Федору Киселару.

"Для меня большая честь - передать эту машину Герою Украины Федору Киселару. Человеку, который стал одним из символов нашей несокрушимости и преданности Родине. После тяжелого ранения он снова в строю и снова бьет врага на передовой. Уверен, что именно такие люди держат Украину. А мы обязаны поддерживать их. Очень надеюсь, что эта машина сохранит жизнь и здоровье наших героев", - сказал Палатный.

Федор Киселар поблагодарил за поддержку и рассказал, что созданное им подразделение КАТ побывало на всех самых горячих участках фронта, а сейчас бьет врага в Запорожской области.

Помощь ВСУ от "Украинской команды"

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения передала на передовую уже более 90 единиц автомобильной техники, более 3 тысяч дронов, десятки систем РЭБ, старлинков и тому подобное.

В частности, недавно бойцы 72-й бригады имени Черных Запорожцев получили мощный грузовик с гидробортом от "Украинской команды". Он усилит логистические возможности подразделения, которое защищает Днепропетровское направление.

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