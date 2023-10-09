UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Українська команда" передала черговий позашляховик для бійців Третьої штурмової

Фото: "Українська команда" передала черговий позашляховик для бійців Третьої штурмової (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтери "Української команди" передали позашляховик Mitsubishi Pajero бійцям 3-ї ОШБр, які зараз знищують ворога під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

"Українська команда" постійно допомагає нашим героям. Дронами, іншим обладнанням, медикаментами, автомобілями. Позашляховик Mitsubishi Pajero одразу вирушив на передову. Впевнений: він полегшить виконання бойових задач і збереже життя нашим героям", - заявив керівник штабу Артур Палатний.

 

Волонтери також зазначили, що Третя штурмова бригада, колишній полк спецпризначення "Азов", була створена в Києві у перші дні широкомасштабного російського вторгнення. Вона звільняла від окупантів Київську область та Херсон. Нещодавно звільнила Андріївку. А зараз дуже переконливо б’є ворога під Бахмутом.

Раніше повідомлялося, що волонтери "Української команди" проїхали понад 200 км вздовж лінії фронту, щоб розвезти допомогу 6 батальйонам та бригадам.

Також повідомлялося, що "Українська команда" передала велику партію дронів-камікадзе розвідникам ГУР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
волонтериЗбройні сили України