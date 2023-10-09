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"Украинская команда" передала очередной внедорожник для бойцов Третьей штурмовой

Фото: "Украинская команда" передала очередной внедорожник для бойцов Третьей штурмовой (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтеры "Украинской команды" передали внедорожник Mitsubishi Pajero бойцам 3-й ОШБр, которые сейчас уничтожают врага под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"Украинская команда постоянно помогает нашим героям. Дронами, другим оборудованием, медикаментами, автомобилями. Внедорожник Mitsubishi Pajero сразу отправился на передовую. Уверен: он облегчит выполнение боевых задач и сохранит жизнь нашим героям", - заявил руководитель штаба Артур Палатный.

 

Волонтеры также отметили, что Третья штурмовая бригада, бывший полк спецназначения "Азов", была создана в Киеве в первые дни широкомасштабного российского вторжения. Она освобождала от оккупантов Киевскую область и Херсон. Недавно освободила Андреевку. Сейчас убедительно бьет врага под Бахмутом.

Ранее сообщалось, что волонтеры "Украинской команды" проехали более 200 км вдоль линии фронта, чтобы развезти помощь 6 батальонам и бригадам.

Также сообщалось, что "Украинская команда" передала большую партию дронов-камикадзе разведчикам ГУР.

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