"Украинская команда" передала очередной внедорожник для бойцов Третьей штурмовой

"Украинская команда постоянно помогает нашим героям. Дронами, другим оборудованием, медикаментами, автомобилями. Внедорожник Mitsubishi Pajero сразу отправился на передовую. Уверен: он облегчит выполнение боевых задач и сохранит жизнь нашим героям", - заявил руководитель штаба Артур Палатный.

Волонтеры также отметили, что Третья штурмовая бригада, бывший полк спецназначения "Азов", была создана в Киеве в первые дни широкомасштабного российского вторжения. Она освобождала от оккупантов Киевскую область и Херсон. Недавно освободила Андреевку. Сейчас убедительно бьет врага под Бахмутом.

Ранее сообщалось, что волонтеры "Украинской команды" проехали более 200 км вдоль линии фронта, чтобы развезти помощь 6 батальонам и бригадам.

Также сообщалось, что "Украинская команда" передала большую партию дронов-камикадзе разведчикам ГУР.