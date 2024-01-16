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"Українська команда" передала бригаді ім. Чорних запорожців партію наборів для обігріву

Фото: "Українська команда" передала бригаді ім. Чорних запорожців партію наборів для обігріву (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

"Українська команда" передала тисячу теплих наборів 72 окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Загалом такими наборами будуть забезпечені 50 тисяч захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Передали тисячу теплих наборів легендарній 72 бригаді імені Чорних Запорожців. Ці героїчні хлопці боронили Київ, тривалий час стримували ворога під Бахмутом та Вугледаром. І зараз б’ються з окупантами на одному з найгарячіших напрямків", - йдеться у повідомленні.

Загалом волонтерський штаб підготував обігрівчі набори для 50 тисяч військових на передовій.

"Українська команда" завершила збір на теплі набори для захисників. Разом з вами ми забезпечуємо обігрівчими наборами 50 тисяч наших воїнів. Дякую кожному за ваше тепло нашим захисникам та захисницям", - зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала понад тисячу обігрівних наборів Третій штурмовій бригаді, 130 та 204 батальйонам тероборони Києва та іншим бойовим підрозділам.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення волонтерський штаб надав допомогу понад 150 військовим підрозділам. В тому числі дронами, спорядженням, ліками, оптичними приладами тощо.

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