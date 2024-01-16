"Украинская команда" передала бригаде им. Черных запорожцев партию наборов для обогрева

"Передали тысячу теплых наборов легендарной 72 бригаде имени Черных Запорожцев. Эти героические ребята защищали Киев, длительное время сдерживали врага под Бахмутом и Угледаром. И сейчас сражаются с оккупантами на одном из самых горячих направлений", - говорится в сообщении.

В общей сложности волонтерский штаб подготовил обогревательные наборы для 50 тысяч военных на передовой.

Украинская команда завершила сбор на теплые наборы для защитников. Вместе с вами мы снабжаем обогревательными наборами 50 тысяч наших воинов. Благодарю каждого за ваше тепло наших защитников и защитниц", - отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала более тысячи обогревных наборов Третьей штурмовой бригаде, 130 и 204 батальонам терробороны Киева и другим боевым подразделениям.

Всего с начала полномасштабного вторжения волонтерский штаб оказал помощь более 150 военным подразделениям. В том числе дронами, снаряжением, лекарствами, оптическими приборами и т.д.