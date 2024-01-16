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"Украинская команда" передала бригаде им. Черных запорожцев партию наборов для обогрева

Фото: "Украинская команда" передала бригаде им. Черных запорожцев партию наборов для обогрева (facebook com)
Автор: Александр Мороз

"Украинская команда" передала тысячу теплых наборов 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. В общей сложности такими наборами будут обеспечены 50 тысяч защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Передали тысячу теплых наборов легендарной 72 бригаде имени Черных Запорожцев. Эти героические ребята защищали Киев, длительное время сдерживали врага под Бахмутом и Угледаром. И сейчас сражаются с оккупантами на одном из самых горячих направлений", - говорится в сообщении.

В общей сложности волонтерский штаб подготовил обогревательные наборы для 50 тысяч военных на передовой.

Украинская команда завершила сбор на теплые наборы для защитников. Вместе с вами мы снабжаем обогревательными наборами 50 тысяч наших воинов. Благодарю каждого за ваше тепло наших защитников и защитниц", - отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала более тысячи обогревных наборов Третьей штурмовой бригаде, 130 и 204 батальонам терробороны Киева и другим боевым подразделениям.

Всего с начала полномасштабного вторжения волонтерский штаб оказал помощь более 150 военным подразделениям. В том числе дронами, снаряжением, лекарствами, оптическими приборами и т.д.

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