"Українська команда" передала батальйону "Свобода" нову партію FPV-дронів

Волонтери зазначили, що сьогодні FPV-дрони - головна зброя на фронті, а з кожним днем потреба в них тільки зростає.

За словами керівника "Української команди" Артура Палатного, отримані дрони допоможуть військовим виконувати бойові завдання та протидіяти російським військам на одному з найгарячіших напрямків фронту.

"Це ті героїчні хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення боронили та звільняли Київщину, Бахмут, Сіверськодонецьк. І сьогодні б’ють ворога на найгарячішому Донецькому напрямку. Впевнений, що ці пташки вже летять на голови ворогам і допомагають нашим хлопцям наблизити перемогу", - зазначив Палатний.

У "Українській команді" наголосили, що потреба підрозділів Сил оборони у FPV-дронах залишається високою, оскільки вони є важливим інструментом на полі бою.