"Украинская команда" передала батальону "Свобода" новую партию FPV-дронов

Волонтеры отметили, что сегодня FPV-дроны - главное оружие на фронте, а с каждым днем потребность в них только растет.

По словам руководителя "Украинской команды" Артура Палатного, полученные дроны помогут военным выполнять боевые задания и противодействовать российским войскам на одном из самых горячих направлений фронта.

"Это те героические ребята, которые с первого дня полномасштабного вторжения защищали и освобождали Киевскую область, Бахмут, Северодонецк. И сегодня бьют врага на самом горячем Донецком направлении. Уверен, что эти птички уже летят на головы врагам и помогают нашим ребятам приблизить победу", - отметил Палатный.

В "Украинской команде" подчеркнули, что потребность подразделений Сил обороны в FPV-дронах остается высокой, поскольку они являются важным инструментом на поле боя.