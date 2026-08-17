"Украинская команда" передала батальону "Свобода" новую партию FPV-дронов

Нацгвардейцы из легендарного батальона "Свобода" получили партию FPV-дронов от волонтеров "Украинской команды" для выполнения задач на фронте.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу волонтерского штаба.
Волонтеры отметили, что сегодня FPV-дроны - главное оружие на фронте, а с каждым днем потребность в них только растет.
По словам руководителя "Украинской команды" Артура Палатного, полученные дроны помогут военным выполнять боевые задания и противодействовать российским войскам на одном из самых горячих направлений фронта.
"Это те героические ребята, которые с первого дня полномасштабного вторжения защищали и освобождали Киевскую область, Бахмут, Северодонецк. И сегодня бьют врага на самом горячем Донецком направлении. Уверен, что эти птички уже летят на головы врагам и помогают нашим ребятам приблизить победу", - отметил Палатный.
В "Украинской команде" подчеркнули, что потребность подразделений Сил обороны в FPV-дронах остается высокой, поскольку они являются важным инструментом на поле боя.
Добавим, что волонтеры "Украинской команды" регулярно передают военным технику и другое необходимое оборудование.
Как сообщалось ранее, с 2022 года на фронт было передано более 600 генераторов, зарядных устройств и электростанций.
Объем переданной помощи составляет почти 1900 тонн на сумму более 500 млн грн.
Ранее мы писали, что "Украинская команда" закрыла важную потребность спецподразделения активных действий "Артан".