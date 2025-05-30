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"Українська команда" передала автомобіль бійцям ТрО Києва на Запорізький напрямок

Фото: "Українська команда" передала автомобіль бійцям ТрО Києва на Запорізький напрямок (прес-служба "Української команди")
Автор: Сергій Новіков

Волонтери "Української команди" передали на передову ще один позашляховик. Автівку отримали бійці 112 бригади, які боронять Запорізький напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".

"Передали черговий позашляховик 11 окремому батальйону спеціального призначення 112 бригади ТрО міста Києва. У перші місяці повномасштабного вторгнення ці хлопці звільняли від росіян Херсонщину та Миколаївщину. А нині б’ють ворога на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Керівник "Української команди" Артур Палатний наголосив, що автомобіль потрібен бійцям для кращого виконання бойових завдань.

"На цій війні перемагає той, хто швидше. Тому колеса на передовій - не розкіш, а шанс. Упевнений: це авто допоможе бійцям краще виконувати бойові завдання та збереже життя", - сказав Палатний.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення "Українська команда" передала на фронт понад 80 одиниць автомобільної техніки. А також 3000 безпілотників, десятки тепловізорів, старлінків, станцій РЕБ тощо. Загалом - 1720 тонн допомоги загальною вартістю майже пів мільярда гривень.

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Волонтери