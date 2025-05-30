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"Украинская команда" передала автомобиль бойцам ТрО Киева на Запорожское направление

Фото: "Украинская команда" передала автомобиль бойцам ТрО Киева на Запорожское направление (пресс-служба "Украинской команды")
Автор: Сергей Новиков

Волонтеры "Украинской команды" передали на передовую еще один внедорожник. Машину получили бойцы 112 бригады, которые защищают Запорожское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской команды".

"Передали очередной внедорожник 11 отдельному батальону специального назначения 112 бригады ТрО города Киева. В первые месяцы полномасштабного вторжения эти ребята освобождали от россиян Херсонскую и Николаевскую области. А сейчас бьют врага на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный отметил, что автомобиль нужен бойцам для лучшего выполнения боевых задач.

"На этой войне побеждает тот, кто быстрее. Поэтому колеса на передовой - не роскошь, а шанс. Уверен: это авто поможет бойцам лучше выполнять боевые задачи и сохранит жизнь", - сказал Палатный.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала на фронт более 80 единиц автомобильной техники. А также 3000 беспилотников, десятки тепловизоров, старлинков, станций РЭБ и тому подобное. В общем - 1720 тонн помощи общей стоимостью почти полмиллиарда гривен.

 

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Волонтеры