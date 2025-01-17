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"Українська команда" передала 3 батальйону УДА військовий екскаватор для риття окопів

Фото: "Українська команда" передала 3 батальйону УДА військовий екскаватор (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Волонтери "Української команди" передали 3 окремому батальйону "Волинь" Української добровольчої армії (УДА) військовий екскаватор для пришвидшення облаштування позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".

"Це перший компактний екскаватор на гусеничному ходу українського виробництва, який добре пристосований для риття окопів і  облаштування позицій. Сподіваємось, він значно полегшить роботу наших захисників і убезпечить їх. Адже чим швидше і глибше вони "закопаються", тим більше життів буде збережено", - зазначили в "Українській команді".

Волонтери підкреслили, що бійці батальйону "Волинь" - надзвичайно вмотивовані та мужні хлопці, справжні патріоти.

"Для них протистояння з російськими окупантами почалося задовго до 2022 року. Вони стримують агресора з 2016 року. Пройшли найзапекліші бої на Донбасі.  І з початку повномасштабного вторгнення також воюють переважно на донецькому та запорізькому напрямках", - розповіли в "Українській команді".

Раніше повідомлялося, що за тисячу днів повномасштабної війни "Українська команда" передала Силам оборони понад 2500 дронів, 200 літаків-камікадзе, 80 автівок, а також десятки "Старлінків", тепловізорів, станцій радіоелектронної боротьби та іншого спорядження.

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