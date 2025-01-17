"Украинская команда" передала 3 батальону УДА военный экскаватор для рытья окопов

Волонтеры "Украинской команды" передали 3 отдельному батальону "Волынь" Украинской добровольческой армии (УДА) военный экскаватор для ускорения обустройства позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской команды".
"Это первый компактный экскаватор на гусеничном ходу украинского производства, который хорошо приспособлен для рытья окопов и обустройства позиций. Надеемся, он значительно облегчит работу наших защитников и обезопасит их. Ведь чем быстрее и глубже они "закопаются", тем больше жизней будет сохранено", - отметили в "Украинской команде".
Волонтеры подчеркнули, что бойцы батальона "Волынь" - чрезвычайно мотивированные и мужественные ребята, настоящие патриоты.
"Для них противостояние с российскими оккупантами началось задолго до 2022 года. Они сдерживают агрессора с 2016 года. Прошли самые ожесточенные бои на Донбассе, и с начала полномасштабного вторжения также воюют преимущественно на донецком и запорожском направлениях", - рассказали в "Украинской команде".
Ранее сообщалось, что за тысячу дней полномасштабной войны "Украинская команда" передала Силам обороны более 2500 дронов, 200 самолетов-камикадзе, 80 автомобилей, а также десятки "Старлинков", тепловизоров, станций радиоэлектронной борьбы и другого снаряжения.
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