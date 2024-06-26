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"Українська команда" 28 червня проведе розіграш Bentley серед учасників збору на літаки-камікадзе

Фото: "Українська команда" 28 червня проведе розіграш Bentley серед учасників збору на літаки-камікадзе (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

"Українська команда" проведе розіграш Bentley серед учасників збору на літаки-камікадзе 28 червня на своїх сторінках в соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

"28 червня на сторінках "Української команди" в соціальних мережах відбудеться розіграш "Бентлі". Цю автівку передав військовий, щоб допомогти побратимам. Переможця буде визначено за допомогою рандомайзера", - йдеться у повідомленні.

 

Зараз ще є можливість долучитися до збору та стати учасником розіграшу, зазначають волонтери.

"Кожні 200 гривень донату - один шанс виграти авто. Більше донат - більше шансів. В коментарях до донату або призначенні платежу пишіть слово "Бентлі" та телефон для зв’язку в разі вашої перемоги", - нагадують волонтери.

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