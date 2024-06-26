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"Украинская команда" 28 июня проведет розыгрыш Bentley среди участников сбора на самолеты-камикадзе

Фото: "Украинская команда" 28 июня проведет розыгрыш Bentley среди участников сбора на самолеты-камикадзе (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

"Украинская команда" проведет розыгрыш Bentley среди участников сбора на самолеты-камикадзе 28 июня на своих страницах в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"28 июня на страницах "Украинской команды" в социальных сетях состоится розыгрыш "Бентли". Этот автомобиль передал военный, чтобы помочь собратьям. Победитель будет определен с помощью рандомайзера", - говорится в сообщении.

 

Сейчас еще есть возможность принять участие в сборе и стать участником розыгрыша, отмечают волонтеры.

"Каждые 200 гривен доната - один шанс выиграть авто. Больше донат - больше шансов. В комментариях к донату или назначении платежа пишите слово "Бентли" и телефон для связи в случае вашей победы", - напоминают волонтеры.

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