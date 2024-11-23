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Українська ініціатива врятувала від голоду 20 млн людей, - Зеленський

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Ініціатива "Зерно з України" врятувала від голоду близько 20 мільйонів людей. Програма успішно працює і буде розширюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Зеленський зауважив, що в Україні пройшла вже третя зустріч, на підтримку однієї з наших найбільш важливих і символічних ініціатив - програми "Зерно з України".

"Програма дійсно успішно працює, буде розширюватись. Я хочу подякувати всім, хто це забезпечує", - сказав він.

Він зауважив, що під час засідання прозвучали важливі цифри та обсяги допомоги. Однак, за його словами, найважливіше - реальні життя людей.

"Загалом за час роботи Grain From Ukraine – нашої програми «Зерно з України» – вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду. І це тільки завдяки одній нашій гуманітарній програмі", - підкреслив глава України.

Він також наголосив, що у цілому український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу.

Морський зерновий коридор

Нагадаємо, що після того, як Росія вийшла з "зернової угоди" в липні 2023 року, Україна створила спеціальний морський коридор, призначений для захисту зерна і металургійної продукції, що вивозиться з портів Чорного моря.

Середньомісячні потужності морського коридору становлять близько 7 млн тонн. За прогнозом НБУ, це дозволить аграріям вивезти всю продукцію, призначену на експорт.

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Володимир ЗеленськийЗерновий коридор