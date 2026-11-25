Раунд очолила компанія Gardar. У ньому взяли участь чинні інвестори Varangians, Bulava та Green Flag VC, а також нові інвестори Superangel та Next Front Ventures.

Залучені кошти дадуть змогу HIMERA посилити роботу на українському та міжнародному ринках, розвивати технології зв’язку, пришвидшити розробку нових продуктів і масштабувати рішення відповідно до потреб Сил оборони.

"Для нас ці інвестиції - це можливість швидше розвивати технології, які допомагають українським військовим ефективніше виконувати свої завдання. Ми зосереджені на створенні надійних засобів зв’язку та рішень, що відповідають реальним потребам Сил оборони. Попереду багато роботи, і ми вдячні інвесторам за довіру до нашої команди та технологій", - зазначив співзасновник і CEO HIMERA Міша Рудомінський.

Партнер Gardar Ерленд Престгард, своєю чергою, зауважив, що зв’язок залишається критично важливим на полі бою, але, як і все на передовій, він стрімко змінюється.

HIMERA заявляє, що розвиває всебічну захищену мережу, адаптовану до реалій сучасної оборони.