Раунд возглавила компания Gardar. В нем приняли участие действующие инвесторы Varangians, Bulava и Green Flag VC, а также новые инвесторы Superangel и Next Front Ventures.

Привлеченные средства позволят HIMERA усилить работу на украинском и международном рынках, развивать технологии связи, ускорить разработку новых продуктов и масштабировать решения в соответствии с потребностями Сил обороны.

"Для нас эти инвестиции - это возможность быстрее развивать технологии, которые помогают украинским военным эффективнее выполнять свои задачи. Мы сосредоточены на создании надежных средств связи и решений, отвечающих реальным потребностям Сил обороны. Впереди много работы, и мы благодарны инвесторам за доверие к нашей команде и технологиям", - отметил соучредитель и CEO HIMERA Миша Рудоминский.

Партнер Gardar Эрленд Престгард, в свою очередь, заметил, что связь остается критически важной на поле боя, но, как и все на передовой, она стремительно меняется.

HIMERA заявляет, что развивает всестороннюю защищенную сеть, адаптированную к реалиям современной обороны.