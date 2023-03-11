Українська гідрогенерація отримала чергову партію обладнання від міжнародних партнерів

Міністерство енергетики України передало ПрАТ "Укргідроенерго" чергову партію гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання вагою близько 10 тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики .

За даними прес-служби, серед обладнання - генератори та роз'єднувачі, які надіслали до України Японія, Нідерланди та Республіка Корея.

Нагадаємо, Україна отримала від Литви потужний силовий автотрансформатор, який буде встановлено на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії. Трансформатор отриманий у рамках допомоги у відбудові енергосистеми України.

Як повідомляло РБК-Україна, Республіка Корея передала екскаватори для відбудови українського енергосектору після терористичних атак з боку Росії.