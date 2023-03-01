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Найбільша логістична операція: Литва передала Україні потужний автотрансформатор

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Україна, Середа 01 березня 2023 11:05
Найбільша логістична операція: Литва передала Україні потужний автотрансформатор Фото: Україна отримала від Литви потужний автотрансформатор (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Україна отримала від Литви потужний силовий автотрансформатор, який буде встановлено на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії. Трансформатор отриманий у рамках допомоги у відбудові енергосистеми України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

За даними прес-служби, він трансформує напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити живленням до 200 тисяч домогосподарств.

Україна надіслала запит, а міністр енергетики Литви Дайнюсос Крейвіс оперативно відреагував на нього, після чого Литва передала потрібне обладнання.

"Транспортування цього автотрансформатора до України стало найбільшою логістичною операцією, яка коли-небудь координувалася Механізмом цивільного захисту ЄС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, НБУ підготував два сценарії наслідків ракетних обстрілів для інфраструктури України. І базовий і песимістичний сценарій припускають дефіцит електроенергії ще тривалий час.

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Минэнерго Литва
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