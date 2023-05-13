Українська енергосистема потребує єдиної програми відновлення після обстрілів, - "ДТЕК Енерго"

Для підготовки до наступного опалювального сезону Україна потребує єдиної програми відновлення генеруючих потужностей електроенергії, які постраждали від обстрілів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

"Ця програма потрібна для того, щоб разом з профільним міністерством та зацікавленими сторонами залучати кошти з міжнародних організацій, отримувати грантову підтримку, кредитування міжнародних фінансових установ. Також потрібно шукати шляхи всередині країни", - сказав він.

На його переконання, до наступного опалювального сезону потрібно підготуватися якомога краще, адже він буде не легшим, ніж попередній.

"Для цього маємо підготувати обладнання, яке було пошкоджене від обстрілів та відремонтувати енергоблоки, які наднапружено працювали під час осінньо-зимового періоду. Це дозволить покращити їх надійність під час роботи наступної зими та мінімізувати аварійні зупинки обладнання чи довготривалі ремонти", - пояснив Салєєв.

Він додав, що зараз "Енергоатом" зупиняє велику кількість атомних станцій для проведення планових ремонтів, через що навантаження прийде на теплову генерації.

"Ми це вже відчуваємо у травні, будемо відчувати і у червні-липні, коли усім доступним складом теплова генерація має бути в системі. Тому цих вікон, щоб робити планові ремонти для теплової генерації не багато. Але будемо намагатися виконати усю ремонтну кампанію, яку запланували на цей рік", - підсумував Салєєв.

Нагадаємо, прямі втрати від пошкоджень і руйнувань об'єктів "ДТЕК Енерго" внаслідок 30 атак російських агресорів протягом зими сягають 6 млрд грн.