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Українська економіка виграє від повної лібералізації енергоринку, - експерт

Четвер 11 липня 2024 13:54
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Українська економіка виграє від повної лібералізації енергоринку, - експерт Фото: українська економіка виграє від повної лібералізації енергоринку (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Україні потрібна повна лібералізація енергоринку, щоб він зміг об’єднатися з європейським ринком.

Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DSnews.

"Дефіцити електроенергії можуть серйозно змінити енергетичні ринки у перспективі кількох років. Бізнеси, які є великими споживачами електроенергії, рухатимуться у бік розвитку власної генерації", - розповів він.

Прокіп наголосив, що таким чином вони захищаються від дефіцитів та відключень, шукаючи варіанти, щоб забезпечити конкурентну собівартість електроенергії.

Він додав, що завдяки промисловості, що розвиватиме власне виробництво електроенергії для своїх потреб, зростатиме частка розподіленої генерації. З’являться нові гравці на ринку електроенергії — середнього розміру, а це означатиме меншу концентрацію та вищу конкуренцію.

"Все це вимагатиме цілковитої лібералізації ринків і усунення таких бар’єрів, як борги. Лібералізація, зокрема, означатиме ринкові ціни для комерційних споживачів, тобто жодних прайс-кепів та інших обмежень. Це також і повна гармонізація правил на ринку електроенергії із тими, які діють в країнах ЄС, що зрештою дасть можливість цілковито об’єднати вітчизняний ринок електроенергії із європейським", - підсумував Прокіп.

Раніше в International Finance Corporation (IFC) заявляли, що для розблокування 97 млрд доларів інвестицій в енергетику потрібна лібералізація цін на енергоносії.

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