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Украинская экономика выигрывает от полной либерализации энергорынка, - эксперт

Четверг 11 июля 2024 13:54
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Украинская экономика выигрывает от полной либерализации энергорынка, - эксперт Фото: украинская экономика выигрывает от полной либерализации энергорынка (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украине нужна полная либерализация энергорынка, чтобы он сумел объединиться с европейским рынком.

Об этом заявил аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DSnews.

"Дефициты электроэнергии могут серьезно изменить энергетические рынки в перспективе нескольких лет. Бизнесы, являющиеся крупными потребителями электроэнергии, будут двигаться в сторону развития собственного поколения", - рассказал он.

Прокоп подчеркнул, что таким образом они защищаются от дефицитов и отключений, ища варианты, чтобы обеспечить конкурентную себестоимость электроэнергии.

Он добавил, что благодаря промышленности, которая будет развивать собственное производство электроэнергии для своих нужд, будет расти доля распределенной генерации. Появятся новые игроки на рынке электроэнергии — среднего размера, что означает меньшую концентрацию и более высокую конкуренцию.

"Все это потребует полной либерализации рынков и устранения таких барьеров, как долги. Либерализация, в частности, будет означать рыночные цены для коммерческих потребителей, то есть никаких прайс-кепов и других ограничений. Это также и полная гармонизация правил на рынке электроэнергии с теми, которые действуют в странах ЕС, что в конечном счете позволит полностью объединить отечественный рынок электроэнергии с европейским", - подытожил Прокоп.

Ранее в International Finance Corporation (IFC) заявляли, что для разблокирования 97 млрд долларов инвестиций в энергетику требуется либерализация цен на энергоносители.

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