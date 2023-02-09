Українська економіка та металургійний сектор потребують відкриття морських портів, - експерти

"Згідно з результатами дослідження GMK Center, вартість доставки української металургійної продукції до порту призначення збільшилася в середньому в 3-4 рази, а середня відстань до порту відправки для українських експортерів збільшилася в 5 разів. При цьому українська метпродукція доставляється європейським покупцям залізницею в середньому. за 18 днів", - йдеться у матеріалі.

За даними видання, навіть під час війни 60% металургійної продукції з України доставляється кінцевим споживачам морським транспортом. При цьому в Україні продовжують працювати лише дунайські порти, які мають відносно невеликі потужності та не можуть вирішити існуючі логістичні проблеми.

Залізниця проблему металургів також вирішити не в змозі, адже ні українська, ні європейська залізнична інфраструктура не були готові до прийняття та обробки наявного обсягу вантажів з України.

"До основних інфраструктурних проблем для українського експорту у 2022 році можна віднести обмежену пропускну спроможність прикордонних переходів та окремих ділянок залізниць Європи. Основна проблема - у різній ширині залізничної колії в Україні та Європі та, відповідно, у необхідності переставляти візки вагонів. За даними УЗ, номінальна пропускна спроможність всіх прикордонних переходів становить понад 3400 вагонів на добу, тоді як за оцінками GMK Center - 1800", - зазначає GMK Center.

Свою роль також відіграли дефіцит вагонів у європейських залізничних перевізників, відсутність достатнього обсягу перевантажувальних потужностей на кордоні та дублювання процедур контролю в Україні та країнах Європи. Все це призвело до того, що вагони з продукцією стояли у чергах на кордоні України з ЄС (пікова черга у червні - до 40 тис. вагонів). У цей період затримки у черзі становили до 60 днів, наголошують аналітики.

"За оцінками GMK Center, певні надії компанії українського ГМК пов'язували з постачаннями через порти Литви, проте вони поки не реалізувалися, адже щоб доставити вагони до Литви через Польщу доведеться двічі міняти візки", - резюмує видання.

Нагадаємо, раніше президент "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що відкриття морських портів для експорту української продукції дасть потужний поштовх для відновлення ВВП, який минулого року просів на 30%, а також принесено до бюджету сотні мільярдів гривень.

Нагадаємо, перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко також заявила, що Україна прагне розширити міжнародну угоду про експорт зерна морськими портами, включивши до нього можливість відвантаження сталі. За її словами, це дозволить підтримати економіку країни, яка постраждала від російської війни, і наростити ВВП.