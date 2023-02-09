Украинская экономика и металлургический сектор нуждаются в открытии морских портов, - эксперты

"Согласно результатам исследования GMK Center, стоимость доставки украинской металлургической продукции до порта назначения увеличилась в среднем в 3-4 раза, а среднее расстояние до порта отправки для украинских экспортеров увеличилось в 5 раз. При этом украинская метпродукция доставляется европейским покупателям по железной дороге в среднем за 18 дней", - говорится в материале.

По данным издания, даже во время войны 60% металлургической продукции из Украины доставляется конечным потребителям морским транспортом. При этом в Украине продолжают работать только дунайские порты, которые имеют относительно небольшие мощности и не могут решить существующие логистические проблемы.

Железная дорога проблему металлургов также решить не в состоянии, ведь ни украинская, ни европейская ж/д инфраструктура не были готовы к принятию и обработке имеющегося объема грузов из Украины.

"К основным инфраструктурным проблемам для украинского экспорта в 2022 году можно отнести ограниченную пропускную способность погранпереходов и отдельных участков железных дорог Европы. Основная проблема - в разной ширине ж/д колеи в Украине и Европе и, соответственно, в необходимости переставлять тележки вагонов. По данным УЗ, номинальная пропускная способность всех погранпереходов составляет более 3400 вагонов в сутки, тогда как по оценкам GMK Center - 1800", - указывает GMK Center.

Свою роль также сыграли дефицит вагонов у европейских железнодорожных перевозчиков, отсутствие достаточного объема перегрузочных мощностей на границе, и дублирование процедур контроля в Украине и странах Европы. Все это привело к тому, что вагоны с продукцией стояли в очередях на границе Украины с ЕС (пиковая очередь в июне - до 40 тыс. вагонов). В этот период задержки в очереди составляли до 60 дней, подчеркивают аналитики.

"По оценкам GMK Center, определенные надежды компании украинского ГМК связывали с поставками через порты Литвы, однако они пока не реализовались, ведь, чтобы доставить вагоны в Литву через Польшу, придется дважды менять тележки", - резюмирует издание.

Напомним, ранее президент "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что открытие морских портов для экспорта украинской продукции даст мощный толчок для восстановления ВВП, который в прошлом году просел на 30%, а также принесен в бюджет сотни миллиардов гривен.

Напомним, первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко также заявила, что Украина стремится расширить международное соглашение об экспорте зерна морскими портами, включив в него возможность отгрузки стали. По ее словам, это позволит поддержать экономику страны, пострадавшей от российской войны, и нарастить ВВП.