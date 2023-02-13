Українська дипломатія має вийти в усі регіони світу, - Зеленський

Українська дипломатія має вийти в усі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"І загалом українська дипломатія має чітке завдання - вийти в усі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена, зробити Україну та українські інтереси зрозумілими для всіх тих держав і народів, із якими ми поки що не маємо стабільних зв'язків", - сказав Зеленський.

За його словами, це стосується як азійських напрямків, так і Африки та Латинської Америки.