Українська дипломатія має вийти в усі регіони світу, - Зеленський

Українська дипломатія має вийти в усі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"І загалом українська дипломатія має чітке завдання - вийти в усі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена, зробити Україну та українські інтереси зрозумілими для всіх тих держав і народів, із якими ми поки що не маємо стабільних зв'язків", - сказав Зеленський.
За його словами, це стосується як азійських напрямків, так і Африки та Латинської Америки.
Нагадаємо, раніше глава держави Володимир Зеленський закликав ЄС посилювати динаміку співпраці потужніше, ніж РФ мобілізує свій потенціал.
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