Украинская дипломатия должна выйти во все регионы мира, - Зеленский

Украинская дипломатия должна выйти во все регионы мира, где наша позиция пока недостаточно представлена.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"И вообще украинская дипломатия имеет четкую задачу - выйти во все регионы мира, где наша позиция пока недостаточно представлена, сделать Украину и украинские интересы понятными всем тем государствам и народам, с которыми мы пока не имеем стабильных связей", - сказал Зеленский.

По его словам, это касается как азиатских направлений, так и Африки и Латинской Америки.