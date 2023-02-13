Украинская дипломатия должна выйти во все регионы мира, - Зеленский
Украинская дипломатия должна выйти во все регионы мира, где наша позиция пока недостаточно представлена.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"И вообще украинская дипломатия имеет четкую задачу - выйти во все регионы мира, где наша позиция пока недостаточно представлена, сделать Украину и украинские интересы понятными всем тем государствам и народам, с которыми мы пока не имеем стабильных связей", - сказал Зеленский.
По его словам, это касается как азиатских направлений, так и Африки и Латинской Америки.
Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский призвал ЕС усиливать динамику сотрудничества мощнее, чем мобилизует свой потенциал.
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