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Украинская дипломатия должна выйти во все регионы мира, - Зеленский

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Украина, Понедельник 13 февраля 2023 22:55
Украинская дипломатия должна выйти во все регионы мира, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украинская дипломатия должна выйти во все регионы мира, где наша позиция пока недостаточно представлена.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"И вообще украинская дипломатия имеет четкую задачу - выйти во все регионы мира, где наша позиция пока недостаточно представлена, сделать Украину и украинские интересы понятными всем тем государствам и народам, с которыми мы пока не имеем стабильных связей", - сказал Зеленский.

По его словам, это касается как азиатских направлений, так и Африки и Латинской Америки.

Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский призвал ЕС усиливать динамику сотрудничества мощнее, чем мобилизует свой потенциал.

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